Tabellone Wta 250 Parma 2022: Sakkari e Trevisan le favorite, sei le azzurre al via (Di giovedì 29 settembre 2022) Il Tabellone principale del Wta 250 di Parma 2022, in programma sulla terra rossa dal 26 settembre al 2 ottobre. Maria Sakkari con una wild card ricevuta dagli organizzatori guida il seeding, che vede Martina Trevisan come seconda testa di serie. Numero otto per una Lucia Bronzetti apparsa piuttosto scarica in queste ultime settimane sul circuito. Elisabetta Cocciaretto cerca i punti per consolidare la sua posizione in top 100, mentre Sara Errani prova a rientrarci dopo una stagione fin qui positiva. Infine abbiamo la giovane Matilde Paoletti, in grande ascesa negli ultimi due mesi. MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TV Tabellone PRINCIPALE QUARTI DI FINALE (1/WC) Sakkari b. Zanevska 2-6 6-4 6-4 Kovinic b. Paolini 6-4 6-4(6) Bogdan vs (3) Begu Sherif b. Davis 7-6(2) ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) Ilprincipale del Wta 250 di, in programma sulla terra rossa dal 26 settembre al 2 ottobre. Mariacon una wild card ricevuta dagli organizzatori guida il seeding, che vede Martinacome seconda testa di serie. Numero otto per una Lucia Bronzetti apparsa piuttosto scarica in queste ultime settimane sul circuito. Elisabetta Cocciaretto cerca i punti per consolidare la sua posizione in top 100, mentre Sara Errani prova a rientrarci dopo una stagione fin qui positiva. Infine abbiamo la giovane Matilde Paoletti, in grande ascesa negli ultimi due mesi. MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TVPRINCIPALE QUARTI DI FINALE (1/WC)b. Zanevska 2-6 6-4 6-4 Kovinic b. Paolini 6-4 6-4(6) Bogdan vs (3) Begu Sherif b. Davis 7-6(2) ...

zazoomblog : Tabellone Wta 250 Parma 2022: Sakkari e Trevisan le favorite sei le azzurre al via - #Tabellone #Parma #2022:… - zazoomblog : Tabellone Wta Tallinn 2022: Kontaveit guida il seeding nessuna italiana al via - #Tabellone #Tallinn #2022:… - zazoomblog : Tabellone Wta 250 Parma 2022: Sakkari e Trevisan le favorite sei le azzurre al via - #Tabellone #Parma #2022:… - newsfresche : RT @OA_Sport: WTA Parma 2022: sono sei le italiane di scena. Due i possibili derby al 2° turno, tante partite interessanti - zazoomblog : Tabellone Wta Tokyo 2022: Badosa comanda il seeding al via anche Garcia e Muguruza - #Tabellone #Tokyo #2022:… -