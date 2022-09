Svolta nel caso del professore trovato morto nel cortile della scuola: fermato un collaboratore scolastico (Di giovedì 29 settembre 2022) La Procura di Napoli Nord, coordinata dal procuratore Maria Antonietta Troncone, ha sottoposto a fermo un collaboratore scolastico nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Marcello Toscano, l'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 settembre 2022) La Procura di Napoli Nord, coordinata dal procuratore Maria Antonietta Troncone, ha sottoposto a fermo unnell'ambito delle indagini sull'omicidio di Marcello Toscano, l'...

