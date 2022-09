Svaligiato il ristorante dello chef Cannavacciuolo a Torino

Leggi su tpi

(Di giovedì 29 settembre 2022) Nessuno si è accorto di nulla. Il celebreAntoninoha subìto un furto nel suodi. I ladri si sono introdotti nottetempo nel Bistrot che lostellato ha aperto nel capoluogo piemontese in via Cosmo, vicino alla chiesa della Gran Madre, portando via tutto quello che sono riusciti ad arraffare. Il furto è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì scorso. I malviventi prima hanno rotto un vetro della porta finestra che si affaccia sul cortile del locale, poi sono entrati negli uffici delrubando una ventina di euro in monete, sette tablet, uno smartphone, due computer (con file della contabilità), e quattro bottiglie di champagne. Al momento del furto, come detto, nessuno si è accorto di nulla. Solo al mattino seguente, alla riapertura ...