Svaligiano una villa, ma tra la refurtiva c'è il gadget Apple: teenager 'guida' i poliziotti con l'App, arrestata banda autrice di numerosi colpi (Di giovedì 29 settembre 2022) Con il sistema di localizzazione del suo ultimo gadget tecnologico targato Apple ha "guidato" la Polizia fino al covo dei ladri, che si è poi scoperto essere di proprietà di una vera e propria banda criminale organizzata che da settimane, sembrerebbe, imperversava sul litorale romano e più precisamente nella zona del X Municipio. Protagonista una giovane ragazza che, di fronte al furto subito, non si è data per vinta e ha chiesto aiuto agli agenti. Il furto in villa all'Infernetto La banda, composta da criminali di origine sudamericana, aveva colpito in una villa all'Infernetto. Tra le refurtiva anche l'accessorio hi-tech che alla fine, paradossalmente, si è rivelato decisivo ai fini dell'arresto dei ladri. Sì perché proprio grazie al dispositivo che ...

