Supercoppa italiana, ennesimo trionfo della Famila Schio (Di giovedì 29 settembre 2022) La Famila Schio alza al cielo un'altra Supercoppa. Battuta in finale per 86-58 la Virtus Bologna: è la tredicesima Supercoppa della storia del club veneto, il quarto successo consecutivo nelle competizioni italiane sotto la... Leggi su today (Di giovedì 29 settembre 2022) Laalza al cielo un'altra. Battuta in finale per 86-58 la Virtus Bologna: è la tredicesimastoria del club veneto, il quarto successo consecutivo nelle competizioni italiane sotto la...

Eurosport_IT : ?? 1 Pallone d'Oro ?? 1 Champions League ?? 1 Scudetto ?? 1 Supercoppa UEFA ?? 1 Supercoppa Italiana ?? 1 Coppa Ita… - dinamo_sassari : ?????????????????????? ?????????????? ?? Buongiorno! La Dinamo oggi alle 20:45 in campo per la finale della Supercoppa Italiana con… - Rosenkavalier70 : RT @Eurosport_IT: ?? 1 Pallone d'Oro ?? 1 Champions League ?? 1 Scudetto ?? 1 Supercoppa UEFA ?? 1 Supercoppa Italiana ?? 1 Coppa Italia ??… - BigRom_90 : Andriy Shevchenko con il Milan: ?? 175 gol in 322 presenze ?? 1 Pallone d'Oro ?? 1 Champions League ?? 1 Scudetto… - AleZucco81 : RT @Eurosport_IT: ?? 1 Pallone d'Oro ?? 1 Champions League ?? 1 Scudetto ?? 1 Supercoppa UEFA ?? 1 Supercoppa Italiana ?? 1 Coppa Italia ??… -