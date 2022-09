Sul Toto-Ministri anche il caso Regione Lombardia (Di giovedì 29 settembre 2022) In questi giorni in cui impazza il «Toto Ministri» c’è un’altra partita non meno importante che sta attraversando centrodestra, centro e sinistra: la partita della Regione Lombardia. Una sfida delicata per mille motivi. Per la sinistra si tratta della prima occasione di rivincita elettorale dopo la scoppola pesante presa domenica scorsa alle politiche. Quello che affronterà la tornata elettorale regionale sarà una sinistra nuova, con una nuova guida nel Partito Democratico e molto probabilmente con il ritorno dell’alleanza con il Movimento 5 Stelle. Riuscire a strappare quello che da decenni è sotto il controllo del centrodestra sarebbe una bella scossa politica ed una bella rivincita. Certo, numericamente parlando, si tratterebbe di un’impresa dato che il voto delle politiche ha visto il centrodestra superare il 50% ... Leggi su panorama (Di giovedì 29 settembre 2022) In questi giorni in cui impazza il «» c’è un’altra partita non meno importante che sta attraversando centrodestra, centro e sinistra: la partita della. Una sfida delicata per mille motivi. Per la sinistra si tratta della prima occasione di rivincita elettorale dopo la scoppola pesante presa domenica scorsa alle politiche. Quello che affronterà la tornata elettorale regionale sarà una sinistra nuova, con una nuova guida nel Partito Democratico e molto probabilmente con il ritorno dell’alleanza con il Movimento 5 Stelle. Riuscire a strappare quello che da decenni è sotto il controllo del centrodestra sarebbe una bella scossa politica ed una bella rivincita. Certo, numericamente parlando, si tratterebbe di un’impresa dato che il voto delle politiche ha visto il centrodestra superare il 50% ...

