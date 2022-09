Sua madre è incinta del suo fidanzato: shock per il famoso personaggio (Di giovedì 29 settembre 2022) ; il racconto arriva sui social. Un racconto ha dell’incredibile, quello del noto personaggio che, attraverso il suo canale social, ha spiegato ai suoi numerosi followers quanto le è accaduto. Nota tiktoker ( Credits Tik Tok)Una scoperta sconvolgente, per lei, che deve fare i conti con una verità sconcertante: la madre è incinta e il papà del bambino è proprio il suo fidanzato. In una serie di video condivisi sui social, la tiktoker spiega come ha scoperto tutto e i dettagli del doppio tradimento. “Mi ha detto che era di John, io credevo di essere ubriaca, le ho detto “cosa stai dicendo”?”. Il famoso personaggio social ha ricevuto una notizia alla quale non poteva credere. Una notizia che, inizialmente, le pareva bellissima: “Quando sono arrivata da mia ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 29 settembre 2022) ; il racconto arriva sui social. Un racconto ha dell’incredibile, quello del notoche, attraverso il suo canale social, ha spiegato ai suoi numerosi followers quanto le è accaduto. Nota tiktoker ( Credits Tik Tok)Una scoperta sconvolgente, per lei, che deve fare i conti con una verità sconcertante: lae il papà del bambino è proprio il suo. In una serie di video condivisi sui social, la tiktoker spiega come ha scoperto tutto e i dettagli del doppio tradimento. “Mi ha detto che era di John, io credevo di essere ubriaca, le ho detto “cosa stai dicendo”?”. Ilsocial ha ricevuto una notizia alla quale non poteva credere. Una notizia che, inizialmente, le pareva bellissima: “Quando sono arrivata da mia ...

