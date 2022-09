Stefano Ceci | ex manager di Maradona incontra i detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 29 settembre 2022)di Diego Armandodella casa circondariale di“Francecso Uccella”. Sabato primo ottobre dalle ore 9.30, lo scrittore,e amico di Diego Armandosarà ospitato dell’istituto penitenziario del Casertano. Incontrerà i ristretti presso la Sala Polivalente per spiegare loro l’importanza dello sport e donare un sorriso in un luogo di sofferenza ma anche di recupero attraverso le attività trattamentali.visiterà anche il campo di calcio dell’istituto per poi recarsi presso i reparti e donare maglie, palloni e gadget targati. “Sono felice di far visita ai ...