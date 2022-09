‘Stadio gratis per scuole e associazioni’, richiesta Commissioni (Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – In commissione Politiche sociali, presieduta da Massimo Cilenti, riflettori accesi sui biglietti gratuiti per le partite casalinghe del Calcio Napoli da destinare agli studenti delle scuole e/o delle Associazioni, presenti sul territorio cittadino, che affrontano le problematiche legate al disagio minorile. A prevederlo, ha spiegato il presidente della Commissione Sport Gennaro Esposito, è l’art 13.4 bis della Convenzione di concessione dello Stadio Maradona alla SSC Napoli, nella quale è sancito che il concessionario provvederà a fornire all’Ufficio Cerimoniale del Comune di Napoli n. 320 biglietti del settore tribuna per ciascuna gara casalinga. Dal servizio Grandi Impianti Sportivi è emerso che da quando è stata sottoscritta la convenzione, i biglietti non sono stati mai erogati per la mancata richiesta da parte ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – In commissione Politiche sociali, presieduta da Massimo Cilenti, riflettori accesi sui biglietti gratuiti per le partite casalinghe del Calcio Napoli da destinare agli studenti dellee/o delle Associazioni, presenti sul territorio cittadino, che affrontano le problematiche legate al disagio minorile. A prevederlo, ha spiegato il presidente della Commissione Sport Gennaro Esposito, è l’art 13.4 bis della Convenzione di concessione dello Stadio Maradona alla SSC Napoli, nella quale è sancito che il concessionario provvederà a fornire all’Ufficio Cerimoniale del Comune di Napoli n. 320 biglietti del settore tribuna per ciascuna gara casalinga. Dal servizio Grandi Impianti Sportivi è emerso che da quando è stata sottoscritta la convenzione, i biglietti non sono stati mai erogati per la mancatada parte ...

Mestrvat : @marifcinter Rimettete Socios che paga e ci porta gratis allo Stadio. - InfoCulturaCa : RT @Comune_Cagliari: Iniziativa a sostegno del mercato di Sant’Elia Biglietti gratis per lo stadio per chi acquista al mercato nel giorno d… - sehmagazine : ??? Sabato 1° ottobre biglietti gratis per lo stadio per chi acquista al mercato civico di Sant’Elia. Con un acquist… - RobbsRoys : @rvotebannate Hanno solo deciso di farsi perdonare con una fornitura di biglietti a vita per l'Inter dopo aver fatt… - cagliarilivemag : Compra al mercato di Sant'Elia e ottieni biglietto gratis per lo stadio, l'iniziativa del Cagliari Calcio e attivit… -