Squadra di Governo | ipotesi Forza Italia al Ministero dell’istruzione | Licia Ronzulli o Anna Maria Bernini il possibile nome Chi sono

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 29 settembre 2022)questi i nomi che al momento circolano in ambiente politico per far parte delladiper ricoprire il ruolo di Ministro dell'istruzione. L'è al momento una divisione dei Ministeri che vede Lega e FI con la possibilità di gestire tre o quattro ministri con portafoglio. Il resto spetterà a Fratelli d'. L'articolo .