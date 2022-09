(Di giovedì 29 settembre 2022) Giovannititolare inparte in pole position per giocare titolare sabato alle 15 con la squadra granata. La squadra di Spalletti deve dare continuità ai risultati soprattutto dopo la sfida con il Milan, soprattutto perché si gioca in casa. Uno stadio Diego Armando Maradona che sarà pieno per supportare ile spingerlo fino alla vittoria. Spalletti non avrà a disposizione Victor Osimhen, al suo posto ci sonoe Raspadori. L’ex Sassuolo ha giocato due partite con l’Italia segnando due gol decisivi, con l’Inghilterra e l’Ungheria. Eppure al posto di Osimhen ci saràin, questo è quanto riferisce. L’ex Verona ha il vantaggio di essersi ...

napolipiucom : Sportmediaset - Simeone per Napoli-Torino, l'argentino scalpita #CalcioNapoli #napoli #NAPOLITORINO #Simeone… -

Come svelato da, il rientro di Osimhen può arrivare nelle prossime settimane, già ... Spalletti, intanto, può contare sue Raspadori. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal ...... su SkyGo e sull'applicazione o il sito browser. Rangers - Napoli: le probabili ... Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano,, ... Sportmediaset – Simeone per Napoli-Torino, l'argentino scalpita