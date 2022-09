Spina annuncia | “Fortore Beneventano riconosciuta ‘Area Interna’”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAl presidente della Comunità Montana del, Zaccaria, è da poco stata data comunicazione dal consigliere del Ministro per il Sud Mara Carfagna, Domenico Gambacorta, dell’avvenuto riconoscimento dell’area interna “” così come già sostenuto dalla Regione Campania. “Un grazie forte e sentito – afferma Zaccaria– va al Ministro Mara Carfagna, al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, al consigliere Domenico Gambacorta, a S.E. il Vescovo di Benevento Mons. Felice Accrocca ed a tutti quelli che hanno lavorato a questo traguardo storico. Adesso avremo modo e tempo per esplicitare i ringraziamenti e per organizzare il lavoro immediato e conseguente all’obiettivo raggiunto. Intanto, siamo già a lavoro per allargare il perimetro di ...