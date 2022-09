Sorteggio gironi Champions League calcio femminile | data | orario | possibili avversarie di Juventus e Roma

(Di giovedì 29 settembre 2022)si sono qualificate per la fase adella: ilsi terrà a Nyon alle 13:00 ora italiana di lunedì 3 ottobre. Le 16 qualificate saranno divise in quattro fasce, che si conosceranno quando saranno note tutte le partecipanti. FASCEFascia 1 Lyon CC: 128.466 Barcelona CC: 112.033 VfL Wolfsburg CC: 102.133 Chelsea CC: 78.000 Fascia 2 Paris Saint-Germain CC: 85.666 Slavia Prague CC: 47.366 Arsenal CC: 39.200 Fascia 2 o 3 Rosengård CC: 38.600 Fascia 3CC: 30.900 Real Madrid CC: 26.233 St. Pölten CC: 25.700 Fascia 3 o 4 FC Zürich CC: 22.500 Fascia 4 Vllaznia CC: 14.400 Benfica CC: 13.600CC: 5.900 Fascia 2 o 4 Vincente di ...

SilvestriP : Women’s Champions League Juve e Roma ai gironi, ma il sorteggio sarà duro #ASRomaFemminile #ASRomaWomen #UWCL… - ilRomanistaweb : ???? La Roma si qualifica ai gironi di Champions League! Battuto 4-1 lo Sparta Praga al Tre Fontane nella gara di ri… - pietroscogna : La Roma ha avuto la fortuna di un sorteggio non terribile (Sparta Praga). Ha avuto però anche il merito di focalizz… - sportli26181512 : Euro 2024, sorteggi qualificazioni: Italia testa di serie, Francia e Inghilterra in 2^ fascia: Al completamento dei… - TUTTOJUVE_COM : Sorteggio gironi Euro 2024: l'Italia sarà testa di Serie -

UEFA.com

Lunedì prossimo, alle ore 13, si svolgerà ildella fase adi Champions, nel quale Juve e Roma conosceranno il loro destino e le proprie avversarie.... perché non era scontato l'arrivare ai. Abbiamo battuto il Paris, che è una squadra fortissima, con calciatrici della Nazionale Francese. Lo Sparta Praga, nonostante ilfosse stato ... Sorteggio fase a gironi Women's Champions League: in diretta lunedì Le parole del tecnico dopo la vittoria per 4-1 sullo Sparta Praga, valsa la qualificazione ai gironi di Champions Alessandro Spugna ha commentato la vittoria per 4-1 della sua Roma Femminile sullo Spa ...Le giallorosse raggiungono la Juve fra le migliori 16 d’Europa. Altra rimonta dopo quella in Repubblica Ceca. L’Italia non aveva mai presentato due squadre alla fase a gironi del torneo ...