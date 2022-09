«Sono sue quelle chiavi?»: la nuova truffa nei parcheggi dei supermercati, nel mirino le donne anziane (Di giovedì 29 settembre 2022) Le vittime preferite dai truffatori Sono da sempre gli anziani. Sono tantissime le segnalazioni che le forze dell’ordine ricevono ogni giorno. E molte hanno diversi elementi che tornano, quasi a riprodurre un pattern. Tra le più recenti è emersa la cosiddetta «truffa delle chiavi» o dei «parcheggi dei supermercati». Centinaia Sono state le denunce ai carabinieri e alla polizia negli ultimi mesi, in particolare a Roma. «Scusi, ci Sono delle chiavi accanto alla sua auto. Sono cadute a lei?». È questa la frase con cui i truffatori agganciano le proprie vittime. Poi scatta il piano quando la vittima sta entrando in macchina. Un paio di chiavi si trovano effettivamente a ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 settembre 2022) Le vittime preferite daitorida sempre gli anziani.tantissime le segnalazioni che le forze dell’ordine ricevono ogni giorno. E molte hanno diversi elementi che tornano, quasi a riprodurre un pattern. Tra le più recenti è emersa la cosiddetta «delle» o dei «dei». Centinaiastate le denunce ai carabinieri e alla polizia negli ultimi mesi, in particolare a Roma. «Scusi, cidelleaccanto alla sua auto.cadute a lei?». È questa la frase con cui itori agganciano le proprie vittime. Poi scatta il piano quando la vittima sta entrando in macchina. Un paio disi trovano effettivamente a ...

