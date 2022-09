"Sono stata io a colpirlo a morte": la fidanzata di Mattia Caruso confessa l'omicidio (Di giovedì 29 settembre 2022) E' finita la caccia all'assassino di Mattia Caruso. Fino a ieri la fidanzata, Valentina Boscaro, aveva raccontato di aver visto un uomo che indossava una felpa con il cappuccio sbucare dalla boscaglia. Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 settembre 2022) E' finita la caccia all'assassino di. Fino a ieri la, Valentina Boscaro, aveva raccontato di aver visto un uomo che indossava una felpa con il cappuccio sbucare dalla boscaglia.

