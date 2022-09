Soccorso “rosso” di fine governo: il terrorista Battisti “promosso” detenuto comune. FdI: “Vergogna” (Di giovedì 29 settembre 2022) Un colpo di coda del governo Draghi, verrebbe da dire, un Soccorso “rosso” transitato per una decisione del Dap che fa capo al ministero della Giustizia. Un provvedimento che cambia lo “status” del terrorista rosso Cesare Battisti e non modifica la sua pena, ma dal significativo impatto simbolico (e sulle misure collaterali) ora che sta per insediarsi un governo di centrodestra. Proprio una delle vittime di Battisti, Alberto Torregiani, ha da sempre combattuto la sia battaglia di giustizia al fianco della destra e da FdI, mentre l’assassino ha sempre cercato e spesso trovato sponda a sinistra. Difficile credere che quella decisione del Dap di declassificare Battisti da “alta sicurezza” a “detenuto ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 settembre 2022) Un colpo di coda delDraghi, verrebbe da dire, un” transitato per una decisione del Dap che fa capo al ministero della Giustizia. Un provvedimento che cambia lo “status” delCesaree non modifica la sua pena, ma dal significativo impatto simbolico (e sulle misure collaterali) ora che sta per insediarsi undi centrodestra. Proprio una delle vittime di, Alberto Torregiani, ha da sempre combattuto la sia battaglia di giustizia al fianco della destra e da FdI, mentre l’assassino ha sempre cercato e spesso trovato sponda a sinistra. Difficile credere che quella decisione del Dap di declassificareda “alta sicurezza” a “...

