Sky: Meret-Napoli, raggiunto l’accordo per il rinnovo fino al 2024 con opzione per un altro anno (Di giovedì 29 settembre 2022) Secondo quanto riporta il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, il rinnovo di Alex Meret con il Napoli è davvero vicinissimo. L‘incontro tra l’agente di Alex Meret, Federico Pastorello, e il Napoli, svoltosi oggi a Castel Volturno, è andato bene. E’ stato raggiunto un accordo di massima per il rinnovo del portiere del Napoli. Le parti sono orientate a firmare un prolungamento fino al 2024, con opzione per un altro anno. Un rinnovo che dunque dovrebbe avere una durata inferiore a quanto si diceva mesi fa. Si partì, infatti, da un possibile prolungamento fino al 2027, qualche settimana fa, poi, la Gazzetta dello Sport parlò di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 settembre 2022) Secondo quanto riporta il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, ildi Alexcon ilè davvero vicinissimo. L‘incontro tra l’agente di Alex, Federico Pastorello, e il, svoltosi oggi a Castel Volturno, è andato bene. E’ statoun accordo di massima per ildel portiere del. Le parti sono orientate a firmare un prolungamentoal, conper un. Unche dunque dovrebbe avere una durata inferiore a quanto si diceva mesi fa. Si partì, infatti, da un possibile prolungamentoal 2027, qualche settimana fa, poi, la Gazzetta dello Sport parlò di ...

petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, accordo di massima per il rinnovo di Meret: i dettagli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, accordo di massima per il rinnovo di Meret: i dettagli - napolista : Sky: #Meret-Napoli, raggiunto l’accordo per il rinnovo fino al 2024 con opzione per un altro anno L’incontro tra l… - IavaroneToni : Sky - Accordo raggiunto per il rinnovo di Meret: firma fino al 2024 con opzione per un altro anno - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, accordo di massima per il rinnovo di Meret: i dettagli -