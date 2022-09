Sky: Meret, l’agente Pastorello a Castel Volturno per il rinnovo (Di giovedì 29 settembre 2022) Sembrerebbe cosa fatta il rinnovo di Alex Meret, che dopo un’estate travagliata ma pure un inizio di stagione assai importante si appresta a firmare un nuovo contratto con il Napoli, di cui continuerà a difendere i pali. Lo riferisce Sky, in particolare l’inviato Massimo Ugolini, che ha fatto sapere che proprio questa mattina l’agente del portiere friulano Federico Pastorello si è recato al Konami Training Center di Castel Volturno per incontrare il club. L’attuale contratto che lega il Nazionale italiano ed il Napoli scadrebbe proprio l’estate prossima (2023), ma l’accordo per il rinnovo – così fa sapere Sky – non è assolutamente in discussione ed è anzi oramai soltanto da formalizzare. Sul tavolo anche la situazione di Gianluca Gaetano, che pure è assistito da ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 settembre 2022) Sembrerebbe cosa fatta ildi Alex, che dopo un’estate travagliata ma pure un inizio di stagione assai importante si appresta a firmare un nuovo contratto con il Napoli, di cui continuerà a difendere i pali. Lo riferisce Sky, in particolare l’inviato Massimo Ugolini, che ha fatto sapere che proprio questa mattinadel portiere friulano Federicosi è recato al Konami Training Center diper incontrare il club. L’attuale contratto che lega il Nazionale italiano ed il Napoli scadrebbe proprio l’estate prossima (2023), ma l’accordo per il– così fa sapere Sky – non è assolutamente in discussione ed è anzi oramai soltanto da formalizzare. Sul tavolo anche la situazione di Gianluca Gaetano, che pure è assistito da ...

