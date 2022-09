Skriniar-PSG, Galtier non si arrende: la rivelazione (Di giovedì 29 settembre 2022) L’allenatore del Psg Cristopher Galtier ha parlato del tentativo del club di prelevare dall’Inter il centrale difensivo Milan Skriniar: “Volevamo un nuovo difensore centrale e un attaccante con determinate caratteristiche, il nostro presidente ha fatto di tutto per portarli a Parigi“. Skriniar Inter Psg In estate il Psg ha fatto diversi tentativi per il difensore slovacco: l’offerta finale è stata di circa 50 milioni di euro, ma l’Inter ha sempre fatto sapere di accettare solo offerte superiori ai 60 e senza contropartite. Alla fine non se n’è fatto niente, ma chissà che Al Khelaifi non possa di nuovo bussare alla porta dei nerazzurri, con il calciatore che è attualmente in scadenza nel prossimo giugno. Alessio Nicolosi Leggi su rompipallone (Di giovedì 29 settembre 2022) L’allenatore del Psg Cristopherha parlato del tentativo del club di prelevare dall’Inter il centrale difensivo Milan: “Volevamo un nuovo difensore centrale e un attaccante con determinate caratteristiche, il nostro presidente ha fatto di tutto per portarli a Parigi“.Inter Psg In estate il Psg ha fatto diversi tentativi per il difensore slovacco: l’offerta finale è stata di circa 50 milioni di euro, ma l’Inter ha sempre fatto sapere di accettare solo offerte superiori ai 60 e senza contropartite. Alla fine non se n’è fatto niente, ma chissà che Al Khelaifi non possa di nuovo bussare alla porta dei nerazzurri, con il calciatore che è attualmente in scadenza nel prossimo giugno. Alessio Nicolosi

capuanogio : #Zhang ha dato il via libera al prolungamento di #Skriniar e ha resistere anche ad eventuali offerte a gennaio del… - capuanogio : ?? #Skriniar si allontana dall'#Inter: l'incontro per il rinnovo slitta a dopo la doppia sfida con il #Barcellona,… - Gazzetta_it : Inter-Skriniar, stallo totale per il rinnovo. E il Psg parte di nuovo all’assalto: i retroscena #calciomercato - pino_nostro : RT @GiuliaLoglisci_: ????Rinnovo di #Skriniar, #Zhang ai dirigenti: “Deve restare all’#Inter”. Il presidente, con gli oltre 100mln, dà l’ok p… - serieAnews_com : ?? Occhio #Inter, la rivelazione di #Galtier è un chiaro riferimento a #Skriniar: 'Manca un centrale difensivo' -