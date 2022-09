Sinistra, svegliati: il Pd abbandoni le idee di centro e torni al fianco degli ultimi (di G. Gambino) (Di giovedì 29 settembre 2022) Ve lo avevamo detto. Ed e? accaduto. La coalizione del centroSinistra, orfana del M5S, ha perso le elezioni politiche del 25 settembre. I numeri sono drammatici e inconfutabili: il Pd non e? arrivato nemmeno al 20 per cento, riportando la soglia vicino a quella che segno? la sconfitta di Matteo Renzi cinque anni fa, senza considerare che nel risultato di questo voto e? incluso anche il circa 1.5 per cento di Articolo Uno. Ma la responsabilita? di questa de?ba?cle non e? certo imputabile al solo Enrico Letta. Quanto se mai all’intera classe dirigente del Partito Democratico che negli anni ha via via ceduto alle pressioni di chi voleva che fosse un partito addomesticato vicino non piu? agli interessi degli ultimi ma a quelli di chi gli garantiva il potere di governare. L’appiattimento nel nome di Mario Draghi e? stata ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 settembre 2022) Ve lo avevamo detto. Ed e? accaduto. La coalizione del, orfana del M5S, ha perso le elezioni politiche del 25 settembre. I numeri sono drammatici e inconfutabili: il Pd non e? arrivato nemmeno al 20 per cento, riportando la soglia vicino a quella che segno? la sconfitta di Matteo Renzi cinque anni fa, senza considerare che nel risultato di questo voto e? incluso anche il circa 1.5 per cento di Articolo Uno. Ma la responsabilita? di questa de?ba?cle non e? certo imputabile al solo Enrico Letta. Quanto se mai all’intera classe dirigente del Partito Democratico che negli anni ha via via ceduto alle pressioni di chi voleva che fosse un partito addomesticato vicino non piu? agli interessima a quelli di chi gli garantiva il potere di governare. L’appiattimento nel nome di Mario Draghi e? stata ...

