Simone di Uomini e Donne: chi è il corteggiatore di Federica, età, lavoro, Instagram (Di giovedì 29 settembre 2022) Uomini e Donne. Simone è sceso per Federica in studio oggi, ma le cose non sono andate per il meglio, dal momento che la tronista, una volta rientrata a casa, non si è soffermata molto sull’esterna, come ha dichiarato dopo l’esterna. ”Una volta a casa non ho pensato ”ah però”…” – questo il suo modo per far capire al suo corteggiatore che le cose non sono andate proprio per il meglio. In esterna Simone si è presentato in moto, una scelta davvero sbagliata, dal momenti che Federica ha davvero un brutto ricordo del veicolo: come lei stesso ha detto, suo padre è morto così, andando in moto. Poi, Simone ha cercato di recuperare, facendole tanti complimenti e cercando di suscitare il suo interesse. Ma il risultato, forse, non è stato quello aspettato. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 settembre 2022)è sceso perin studio oggi, ma le cose non sono andate per il meglio, dal momento che la tronista, una volta rientrata a casa, non si è soffermata molto sull’esterna, come ha dichiarato dopo l’esterna. ”Una volta a casa non ho pensato ”ah però”…” – questo il suo modo per far capire al suoche le cose non sono andate proprio per il meglio. In esternasi è presentato in moto, una scelta davvero sbagliata, dal momenti cheha davvero un brutto ricordo del veicolo: come lei stesso ha detto, suo padre è morto così, andando in moto. Poi,ha cercato di recuperare, facendole tanti complimenti e cercando di suscitare il suo interesse. Ma il risultato, forse, non è stato quello aspettato. ...

Maracanazo50 : @salines_simone Ovviamente la violenza è violenza, ma si parla molto di più di uomini che uccidono donne perché il… - CorriereCitta : Simone di Uomini e Donne: chi è il corteggiatore di Federica, età, lavoro, Instagram - dina_poli : RT @EusapiaR: 'Non è possibile soddisfare l’esigenza di verità di un popolo se a tal fine non si riesce a trovare uomini che amino la verit… - Simone_diMic : L'ultima espressione d'una civiltà perfetta è Dio meglio conosciuto, meglio adorato, meglio servito dagli uomini' - crazylo91591062 : @simone_volponi Non ci sono gli uomini spos... ?? -