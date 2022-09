Sfilare a 76 anni alla Paris Fashion Week, fatto! La star di "Sirene" e "Stregata dalla luna" protagonista con un cat-suit attillatissimo e con l'eterna chioma da sirena ultra dark (Di giovedì 29 settembre 2022) alla Paris Fashion Week tutto è possibile, inclusa Cher protagonista della sfilata di Balmain. La cantante quasi 80enne è la musa definitiva di Olivier Rousteing, direttore creativo della maison, che la vuole con sé in passerella per il gran finale. Parigi 2023: i beauty look più belli in passerella guarda le foto Leggi anche › Capelli lunghi over 60? Perché sì, secondo Demi Moore Cher sfila per Balmain a 76 ... Leggi su iodonna (Di giovedì 29 settembre 2022)tutto è possibile, inclusa Cherdella sfilata di Balmain. La cantante quasi 80enne è la musa definitiva di Olivier Rousteing, direttore creativo della maison, che la vuole con sé in passerella per il gran finale. Parigi 2023: i beauty look più belli in passerella guarda le foto Leggi anche › Capelli lunghi over 60? Perché sì, secondo Demi Moore Cher sfila per Balmain a 76 ...

telodogratis : Teatro Massimo, dopo sedici anni la moda torna a sfilare sulla scalinata: LE FOTO - Nonvisieterott1 : @markorusso69 Pensa che in 50 anni ho visto maree umane sfilare per tutte le città italiane, contro tutte le guerre… - ilsolitoCalboni : @freedomclubtk Da trent'anni hanno il terrore di vedersi sfilare il tappeto da sotto ai piedi, di perdere l'egemoni… - ettoreb74 : @t4rantella In realtà me lo sono visti quasi sfilare negli ultimi due anni. Spero non avvenga mai più e spero che c… - iltirreno : Il giovane, grazie alla partecipazione a un concorso indetto dalla Camera nazionale della moda italiana, è riuscito… -