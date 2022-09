Sfera Ebbasta, in tour: sold out il concerto al Palazzo dello Sport a Roma (Di giovedì 29 settembre 2022) Grande attesa per la data Romana del 'Famoso tour' del rapper Sfera Ebbasta , pseudonimo di Gionata Boschetti, il 29 settembre al Palazzo dello Sport: forte dei grandi successi registrati all'RDS ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 settembre 2022) Grande attesa per la datana del 'Famoso' del rapper, pseudonimo di Gionata Boschetti, il 29 settembre al: forte dei grandi successi registrati all'RDS ...

caiordedimerda : ho sognato di andare al concerto di massimo pericolo a crotone c’erano 4 gatti io avevo il microfono poi lui si tra… - cacoteo : #NowPlaying on #CacoteoRadio Sola (Ft. Myke Towers) - Sfera Ebbasta & Rvssian Listen Now via tu emisora #1 del… - ele_decillis : stiamo ascoltando Sfera Ebbasta in classe.. ho detto tutto……???? - SansBoiate : @20_Carmen_04 Ti sta scomparendo il tanga - Sfera Ebbasta - amolepalle : sfera ebbasta ha ucciso il rap -