"Sessualmente sono fluido". GF Vip 7, arriva il coming out inaspettato del concorrente (Di giovedì 29 settembre 2022) Più gli anni passano, più i giovani dimostrano apertura mentale, rispetto al resto della popolazione, ed è palese edizione, dopo edizione, del reality di Cinecittà. Basti pensare a Luca Salatino, che non si è scomposto all'idea che Elenoire Ferruzzi avesse preso una sbandata per lui, se non per il fatto di essere già fidanzato, o a Ginevra Lamborghini che ha spiegato di aver frequentato donne. Edoardo Donnamaria ha fatto coming out al GF Vip 7. Il baldo ragazzo di Forum sta facendo infatuare moltissimi tra i telespettatori, che non ne fanno di certo segreto sui social e, soprattutto, su Twitter, ma anche tra gli altri del GF Vip 7. Antonella Fiordelisi non ha nascosto il suo interesse, appena sbocciato, per Edoardo Donnamaria, confessando di essere gelosa di lui. Grande feeling pure con Alberto De Pisis che non lo lascia un solo istante. Buon per loro, visto che ha ...

