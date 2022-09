Serie D | Trapani | ufficiale il rinvio della partita contro il Paternò

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 settembre 2022) La Lega Nazionale Dilettanti ha resoilsfida tra, in programma domenica 2 ottobre e valida per la 3^ giornata di campionato. La gara è stata rinviata al prossimo 26 ottobre. Ilè stato disposto per viainagibilità temporanea del “Provinciale” di, a causa dei danni subiti dovuti al maltempogiornata di lunedì. La pioggia, infatti, ha devastato il terreno di gioco dell’impianto sportivo. Inoltre gli allagamenti degli spogliatoi, del magazzino esede, hanno creato problematiche al gruppo elettrogeno dello stadio. Disagi che hanno costretto ile richiedere il. Richiesta accettata da Lega Nazionale ...