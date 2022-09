Serie A, Reuters: quattro fondi internazionali interessati ad investire nel business dei media (Di giovedì 29 settembre 2022) quattro fondi di private equity internazionali avrebbero contattato la Serie A, a causa dell’interesse nell’investire nel business dei media del campionato italiano. Apax Partners, Three Hills Capital Partners, Carlyle Group CG.O e Searchlight Capital: queste le quattro aziende. I primi tre fondi, come racconta Reuters, si sarebbero incontrati già con la Serie A e sarebbero pronti a fare una proposta preliminare congiunta nei prossimi giorni, Searchlight avrà invece un incontro separato. Un accordo da 1.7 miliardi di euro con un gruppo guidato da CVC Partners è stato rifiutato in passato, a causa dell’opposizione di club come Juventus e Lazio. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022)di private equityavrebbero contattato laA, a causa dell’interesse nell’neldeidel campionato italiano. Apax Partners, Three Hills Capital Partners, Carlyle Group CG.O e Searchlight Capital: queste leaziende. I primi tre, come racconta, si sarebbero incontrati già con laA e sarebbero pronti a fare una proposta preliminare congiunta nei prossimi giorni, Searchlight avrà invece un incontro separato. Un accordo da 1.7 miliardi di euro con un gruppo guidato da CVC Partners è stato rifiutato in passato, a causa dell’opposizione di club come Juventus e Lazio. SportFace.

