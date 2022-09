Serie A, quattro fondi pronti a investire nella media company (Di giovedì 29 settembre 2022) Apax Partners, Three Hills Capital Partners, Carlyle Group e Searchlight Capital si sono avvicinati alla Serie A esprimendo interesse a investire nella media company della massima Serie calcistica italiana. Lo riporta l’agenzia Reuters, spiegando che l’approccio delle quattro società di private equity arriva dopo che la Serie A lo scorso anno non è riuscita a L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 29 settembre 2022) Apax Partners, Three Hills Capital Partners, Carlyle Group e Searchlight Capital si sono avvicinati allaA esprimendo interesse adella massimacalcistica italiana. Lo riporta l’agenzia Reuters, spiegando che l’approccio dellesocietà di private equity arriva dopo che laA lo scorso anno non è riuscita a L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

