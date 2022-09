Serie A | Inter-Roma | data | orario e diretta TV

Leggi su intermagazine

(Di giovedì 29 settembre 2022)TV e streaming Dopo aver lasciato spazio alle Nazionali, torna in campo laA con le partite valide per l’ottava giornata. Tra queste c’è anche la sfida del ‘Giuseppe Meazza’ train programma alle ore 18:00 di sabato 1 ottobre: ecco come seguire il match inTV e streaming.in streaming La sfida di ‘San Siro’ tra nerazzurri e giallorossi sarà visibile in esclusiva su DAZN, tramite pc, smartphone e tablet con la visione contemporanea su più dispositivi. dazn-og1La programmazione della piattaforma streaming prevede inoltre un ampio pre partita e un ampio post partita con le dichiarazioni a caldo dei protagonisti del match. La telecronaca del match è ...