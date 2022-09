SERIE A E CHAMPIONS CALENDARIO FITTO FINO AL MONDIALE: 12 GARE IN 6 SETTIMANE (Di giovedì 29 settembre 2022) Sarà un tour de force spaventoso, quasi senza tregua. Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina si preparano all’autunno più caldo di sempre, non per le temperature, ma per le dodici partite da affrontare nelle prossime sei SETTIMANE prima della lunga sosta per il MONDIALE. Solo in una circostanza gli allenatori delle big italiane qualificate per le coppe europee avranno cinque, sei o sette giorni di tempo per preparare la sfida successiva: quattro giornate della fase a gironi di CHAMPIONS, Europa League o Conference e un turno infrasettimanale di SERIE A rendono impossibile il riposo. I primi effetti si sono già visti in termini di infortuni: si sapeva quale sarebbe stato il rischio e si è puntualmente verificato, con la speranza che gli stop diminuiranno da qui a novembre. Vediamo, una per una, il ... Leggi su sportnews.snai (Di giovedì 29 settembre 2022) Sarà un tour de force spaventoso, quasi senza tregua. Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina si preparano all’autunno più caldo di sempre, non per le temperature, ma per le dodici partite da affrontare nelle prossime seiprima della lunga sosta per il. Solo in una circostanza gli allenatori delle big italiane qualificate per le coppe europee avranno cinque, sei o sette giorni di tempo per preparare la sfida successiva: quattro giornate della fase a gironi di, Europa League o Conference e un turno infrasettimanale diA rendono impossibile il riposo. I primi effetti si sono già visti in termini di infortuni: si sapeva quale sarebbe stato il rischio e si è puntualmente verificato, con la speranza che gli stop diminuiranno da qui a novembre. Vediamo, una per una, il ...

