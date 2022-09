Senza di te | Musa | non potrei scrivere il mio poema epico

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 29 settembre 2022) Creusa era caduta pesantemente, e sentì il sangue colare lungo le caviglie mentre cercava di risollevarsi. Non vedeva quasi più niente davanti a sé, solo il calore alle sue spalle la guidava verso l’unica direzione possibile. Tutto dietro di lei era fiamme? Non voleva guardare; se l’avesse fatto, il fulgore del fuoco l’avrebbe resa cieca quando si fosse voltata di nuovo verso l’oscurità. Si somigliavano così tanto, le amazzoni, che quando Ippolita era morta, a Pentesilea era sembrato di aver perso più che una sorella. Aveva perduto la propria immagine riflessa. … Estrasse la spada e guardò il re cadere in ginocchio. La testa di Pentesilea si piegò all’indietro, e il suo elmo cadde a terra. Solo allora il più grande guerriero vivente si accorse di aver ucciso una donna. Odisseo, sinceramente non so da dove cominciare. Ma poiché a questo punto sei certamente morto, immagino non abbia ...