Senza casco a Uboldo, 50enne di Gerenzano semina i vigili: incastrato dalle telecamere (Di giovedì 29 settembre 2022) Non si è fermato all'alt dei vigili perché Senza casco e, riuscito a seminarli, è stato comunque individuato e inchiodato alle sue responsabilità. A finire nei guai è stato un uomo di Gerenzano di una cinquantina d'anni, che alcuni giorni fa circolava in scooter in via Raffaello Sanzio. Quando la pattuglia della polizia locale ha ... L'articolo proviene da Il Notiziario.

