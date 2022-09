Se anche il TG1 pompa gli ascolti

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 29 settembre 2022) Monica Maggioni Giova ripeterlo: le rilevazioni auditel sono cambiate. Lo share rispetto ad un anno fa è incomparabile ’sic et simpliciter’, automaticamente tutti i programmi sono cresciuti in maniera proporzionale a causa dell’eliminazione dell’ascolto non riconosciuto dal totale platea. Chi lavora in tv dovrebbe saperlo e i brindisi per gli aumenti di share, nella maggior parte dei casi, lasciano il tempo che trovano. Fa specie, però, che sia proprio un telegiornale ad esultare. Ci riferiamo al comunicato trionfale Rai, diffuso per sottolineare glidel Tg1: “Un mese record per il Tg1: a settembre l’edizione delle 20, in particolare, fa registrare ottimi risultati con una media del 26,7 per cento di share e un ascolto medio di 4 milioni 546 mila spettatori. Un ascolto che – in termini di share – è superiore del 2.2 per cento rispetto allo stesso periodo ...