(Di giovedì 29 settembre 2022) In dieci anni glicon disabilità sono aumentati del 50% e sono accolti in poco più della metà delle classi italiane. Tutti i numeri della mala gestione nel dossier del Ministero

corzunino : Scuola, il disastro degli insegnanti di sostegno: sempre più precari, con più alunni e senza specializzazione… - iucci_gabriella : RT @romatoday: Un disastro il sistema che assegna le cattedre ai supplenti: il Ministero lo ammette - soza_elias : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Cara meloni te ricordo che nostro debito pubblico 155%fa paura mercati no fare tagl… - emanuelegiusep3 : RT @romatoday: Un disastro il sistema che assegna le cattedre ai supplenti: il Ministero lo ammette - RotaruCris : RT @romatoday: Un disastro il sistema che assegna le cattedre ai supplenti: il Ministero lo ammette -

la Repubblica

... gli italiani agli ultimi posti in Europa, anche tra i giovani, restano le classi pollaio, diminuiscono gli iscritti ma anche gli spazi: in aula fino a 30 studenti, potere sanzionatorio ...... a testimoniare la diffusa percezione deleducativo della nostra società che ladovrebbe riuscire o almeno tentare di contrastare. Dunque il tema che va ponendosi risulta interessante,... Scuola, il disastro degli insegnanti di sostegno: sempre più precari, con più alunni e senza specializzazione In dieci anni gli alunni con disabilità sono aumentati del 50% e sono accolti in poco più della metà delle classi italiane. Tutti i ...Secondo diverse fonti durante lo scorso fine settimana le forze russe avrebbero perso diversi jet, mentre l'esercito ucraino sta facendo piccoli, ma costanti progressi nel Donbass. Anche la mobilitazi ...