Scuola e università, mascherine obbligatorie da ottobre? (Di giovedì 29 settembre 2022) Attenzione sull’utilizzo delle mascherine nei luoghi pubblici e al lavoro, in particolare a Scuola e nelle università L’andamento della circolazione del Covid 19 si è ormai stabilizzata in forma epidemica e ha spinto i responsabili sanitari alla decisione di abbandonare con gradualità l’obbligatorietà dell’uso della mascherina nei luoghi pubblici. Le regole sono state modificate in L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 29 settembre 2022) Attenzione sull’utilizzo dellenei luoghi pubblici e al lavoro, in particolare ae nelleL’andamento della circolazione del Covid 19 si è ormai stabilizzata in forma epidemica e ha spinto i responsabili sanitari alla decisione di abbandonare con gradualità l’tà dell’uso della mascherina nei luoghi pubblici. Le regole sono state modificate in L'articolo proviene da Consumatore.com.

Link4Universe : Secondo voi possiamo sperare in un aumento nel budget dedicato a ricerca, scuola e università in Italia con il nuovo governo? - vaticannews_it : #PapaFrancesco: #scuola e università siano spazi di integrazione per i più vulnerabili. Il pontefice torna a chiede… - ItaliaViva : 'Siamo tra i pochi ad aver messo la scuola, l’università, la cultura al centro della nostra campagna. Continueremo… - himeralive : Pubblicato il nuovo bando per l’apprendistato di primo livello, promosso dal Dipartimento dell’Istruzione, dell’uni… - _Angelicum : RT @vaticannews_it: #PapaFrancesco: #scuola e università siano spazi di integrazione per i più vulnerabili. Il pontefice torna a chiedere p… -