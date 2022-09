Sconcerti: “oggi giocano tutti allo stesso modo. Qualcuno perde ma nessuno rischia” (Di giovedì 29 settembre 2022) Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti scrive della trasformazione del calcio. Guardiola, allenando in Spagna, Germania, Inghilterra e facendo sempre le ferie in Italia, ha cambiato almeno due volte il suo modo di giocare. Infatti resta avanti a tutti, oggi gioca in verticale contro avversari che giocano come lui faceva dieci anni fa, diecimila partite fa. L’errore è stato nel rovesciare il concetto di calcio. L’allenatore bravo non è quello che inventa uno schema inaudito, ormai introvabile perché tutto il campo è già stato calpestato milioni di volte. È quello che adatta le proprie idee alle caratteristiche dei giocatori. Non c’è allenatore che possa farne a meno. Il guardiolismo ha reso piatto il mondo del calcio. tutti oggi hanno una buona organizzazione di gioco ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 settembre 2022) Sul Corriere della Sera Marioscrive della trasformazione del calcio. Guardiola, allenando in Spagna, Germania, Inghilterra e facendo sempre le ferie in Italia, ha cambiato almeno due volte il suodi giocare. Infatti resta avanti agioca in verticale contro avversari checome lui faceva dieci anni fa, diecimila partite fa. L’errore è stato nel rovesciare il concetto di calcio. L’allenatore bravo non è quello che inventa uno schema inaudito, ormai introvabile perché tutto il campo è già stato calpestato milioni di volte. È quello che adatta le proprie idee alle caratteristiche dei giocatori. Non c’è allenatore che possa farne a meno. Il guardiolismo ha reso piatto il mondo del calcio.hanno una buona organizzazione di gioco ...

