Sciopero aerei 1 ottobre, ecco i voli a rischio (e come ottenere il rimborso se il proprio viene cancellato) (Di giovedì 29 settembre 2022) Sabato nero per i voli in Italia. Circa trecentomila passeggeri subiranno un disservizio per lo Sciopero aereo dalle 10 alle 18. Garantite invece le fasce di tutela per i passeggeri previste... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 29 settembre 2022) Sabato nero per iin Italia. Circa trecentomila passeggeri subiranno un disservizio per loaereo dalle 10 alle 18. Garantite invece le fasce di tutela per i passeggeri previste...

news_mondo_h24 : Sciopero aerei, voli a rischio per il 1° ottobre - infoiteconomia : Sciopero aerei 1 ottobre, cosa fare per salvare il viaggio - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Sciopero aerei 1 ottobre, ecco i voli a rischio (e come ottenere il rimborso se il proprio viene cancellato) https://t.… - CDNewsCalabria : Sciopero aerei 1 ottobre, cosa fare per salvare il viaggio - lametino : Sciopero aerei l`1 ottobre, ancora disservizi per i viaggiatori - -