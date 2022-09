Sara Manfuso minaccia di lasciare il Gf Vip (Di giovedì 29 settembre 2022) Momenti difficili per l'opinionista Sara Manfuso al Grande Fratello Vip. Da più persone viene accusata di essere falsa e sparlare alle spalle degli altri concorrenti. Lei sbotta: lascio la casa, non voglio essere il capro espiatorio L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di giovedì 29 settembre 2022) Momenti difficili per l'opinionistaal Grande Fratello Vip. Da più persone viene accusata di essere falsa e sparlare alle spalle degli altri concorrenti. Lei sbotta: lascio la casa, non voglio essere il capro espiatorio L'articolo proviene da DireDonna.

infoitcultura : Sara Manfuso, le accuse di falsità e la minaccia di lasciare il Gf Vip - SecolodItalia1 : Andrea Romano, trombato Pd, si consola col Gf Vip: “Fiero di mia moglie Sara Manfuso, vado anch’io”… - Minerva_net : Sara Manfuso, la serpe velenosa in azione?? #gfvip - Stephanie_yy : Sara Manfuso:'Sto diventando un po' come Antonella Elia'??#gfvip2022 #GrandeFratelloVip #gfvip - CristinaScaran4 : RT @Myfavouritefad1: Sara Manfuso ora in diretta su canale 5 nella fascia pomeridiana, parlando direttamente con Alfonso : 'Marco non si r… -