Sant’Antonio-Ercolanese recuperata senza rispettare la contemporaneità | Albanova out dalla Coppa

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCasal di Principe (Ce) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma della società. “Contrariamente a quanto comunicato il giorno 14 settembre, in seguito alla vittoria per 7 a 2 contro il Monte Calcio, nel match valevole per la terza giornata del primo turno diItalia, l’non accede al turno successivo nella competizione regionale. Nel recupero del secondo tempo traAbate ed, match che, da programma, si sarebbe dovuto disputare in contemporanea con gli altri gironi, e sospeso al termine del primo tempo per incidenti in campo tra le tifoserie sul punteggio di 1 a 3, i padroni di casa hanno ribaltato il risultato e si sono imposti per 4 a 3, superando l’nella classifica delle migliori seconde e ...