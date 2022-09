Sanità, Gabbrielli (Iss): "Telemedicina servizio di routine in 1-2 anni" (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set. (Adnkronos Salute) - La rivoluzione digitale è già in atto anche per la salute. "In un orizzonte temporale di 1-2 anni, l'innovazione tecnologica che sarà realmente disponibile per i servizi sanitari di tutti i giorni e che andrà a erogare prestazioni di Telemedicina è sostanzialmente legata alle piattaforme digitali per la gestione dei dati". Tra le altre novità attese "la sensoristica per il controllo a distanza di alcuni parametri fisiologici e, probabilmente, le terapie digitali. La maggior parte di queste tecnologie non sono innovazioni, esistono già, ma sono una novità per il nostro sistema di Sanità pubblico. Nuovo è quindi il trasferimento nella routine quotidiana di queste pratiche. Questa è la vera novità che ci attendiamo". Così Francesco Gabbrielli, direttore del Centro ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set. (Adnkronos Salute) - La rivoluzione digitale è già in atto anche per la salute. "In un orizzonte temporale di 1-2, l'innovazione tecnologica che sarà realmente disponibile per i servizi sanitari di tutti i giorni e che andrà a erogare prestazioni diè sostanzialmente legata alle piattaforme digitali per la gestione dei dati". Tra le altre novità attese "la sensoristica per il controllo a distanza di alcuni parametri fisiologici e, probabilmente, le terapie digitali. La maggior parte di queste tecnologie non sono innovazioni, esistono già, ma sono una novità per il nostro sistema dipubblico. Nuovo è quindi il trasferimento nellaquotidiana di queste pratiche. Questa è la vera novità che ci attendiamo". Così Francesco, direttore del Centro ...

Adnkronos : Su Alleati per la Salute l'esperto interviene su innovazione digitale e Ssn. - ParliamoDiNews : Sanità, Gabbrielli (Iss): “Telemedicina servizio di routine in 1-2 anni” #29Settembre #Adnkronos #salute - italiaserait : Sanità, Gabbrielli (Iss): “Telemedicina servizio di routine in 1-2 anni” - MOTORESANITA : Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali, Istituto… - MOTORESANITA : Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali, Istituto… -