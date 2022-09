San Giovanni Rotondo, Sava e Ginosa: le percentuali più alte d’Italia per M5S, FdI e FI Elezioni politiche: Youtrend, statistiche per i centri con oltre quindicimila abitanti (Di giovedì 29 settembre 2022) San Giovanni Rotondo (Foggia) è il Comune italiano con oltre quindicimila abitanti in cui il movimento 5 stelle ha ottenuto la maggiore percentuale: 59,3 per cento. La più alta di tutti i partiti d’Italia. Territorio di cui è originario Giuseppe Conte, fra l’altro. Nel tarantino in due Comuni l’elettorato ha dato un sostegno record ai rispettivi ex sindaci, entrambi eletti. Sava: 44,4 per cento a Fratelli d’Italia. La più alta percentuale per quel partito a livello nazionale. Eletto alla Camera l’ex sindaco Dario Iaia. Ginosa: era candidato alla Camera l’ex sindaco Vito De Palma, lista di Forza Italia che a Ginosa ha ottenuto la percentuale più alta in Italia per quel partito: 39,1 per cento. Vito De Palma eletto. Dati ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 29 settembre 2022) San(Foggia) è il Comune italiano conin cui il movimento 5 stelle ha ottenuto la maggiore percentuale: 59,3 per cento. La più alta di tutti i partiti. Territorio di cui è originario Giuseppe Conte, fra l’altro. Nel tarantino in due Comuni l’elettorato ha dato un sostegno record ai rispettivi ex sindaci, entrambi eletti.: 44,4 per cento a Fratelli. La più alta percentuale per quel partito a livello nazionale. Eletto alla Camera l’ex sindaco Dario Iaia.: era candidato alla Camera l’ex sindaco Vito De Palma, lista di Forza Italia che aha ottenuto la percentuale più alta in Italia per quel partito: 39,1 per cento. Vito De Palma eletto. Dati ...

