Sampdoria, Cagni: «Con le qualità che ha non rimarrà in quella posizione» (Di giovedì 29 settembre 2022) Gigi Cagni parla della Sampdoria. Il tecnico ha espresso il proprio pensiero sull’andamento della formazione blucerchiata Gigi Cagni ha espresso le proprie considerazioni sull’andamento della Sampdoria ai microfoni di TMW Radio. SALVEZZA – «Ci si salva sempre verso la fine, manca ancora tanto. Logico, devi dare dei segnali, l’unica squadra che non dovrebbe essere lì è la Sampdoria e con le qualità che ha non credo ci rimarrà per molto. Tecnicamente è superiore ad altre che sono lì. C’è qualcosa che non va e bisogna trovare la strada giusta. Io non penso alla retrocessione, per me è da metà classifica almeno». CONTINUA SU SAMPNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 settembre 2022) Gigiparla della. Il tecnico ha espresso il proprio pensiero sull’andamento della formazione blucerchiata Gigiha espresso le proprie considerazioni sull’andamento dellaai microfoni di TMW Radio. SALVEZZA – «Ci si salva sempre verso la fine, manca ancora tanto. Logico, devi dare dei segnali, l’unica squadra che non dovrebbe essere lì è lae con leche ha non credo ciper molto. Tecnicamente è superiore ad altre che sono lì. C’è qualcosa che non va e bisogna trovare la strada giusta. Io non penso alla retrocessione, per me è da metà classifica almeno». CONTINUA SU SAMPNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

SampNews24 : #Cagni: «#Sampdoria da metà classifica. Ora tocca a #Giampaolo» - clubdoria46 : #Sampdoria, #Cagni crede in #Giampaolo e nella #salvezza. Le parole #samp - TMW_radio : #Maracanà ??? Gigi Cagni: «#Sampdoria? Con le qualità che ha non credo ci rimarrà per molto in quella posizione. T… -