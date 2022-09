Saman in abiti tradizionali poche ore prima di sparire. Immagine inedite dagli atti dell'inchiesta

(Di giovedì 29 settembre 2022) - La notte del 30 aprile 2021 la ragazza è stata inquadrata dalle telecamere di sicurezza mentre passeggia e parla con la madre. Un'ora dopo esce di casa con altrie non farà più ritorno

ilGiornale.it

- La notte del 30 aprile 2021 la ragazza è stata inquadrata dalle telecamere di sicurezza mentre passeggia e parla con la madre. Un'ora dopo esce di casa con altrie non farà più ritornoAlle 00.09Abbas esce di casa vestita conoccidentali e uno zaino con la mamma e il papà che, però, si tiene più distante. Dopo pochi passi resta sola con la mamma perché il padre si ... La corda e il Po: "Così abbiamo ucciso Saman" La notte del 30 aprile 2021 la ragazza è stata inquadrata dalle telecamere di sicurezza mentre passeggia e parla con la madre. Un'ora dopo esce di casa con altri abiti e non farà più ritorno ...Roberta Bruzzone nutre qualche dubbio sulle versioni cangianti rilasciate dagli imputati per l'omicidio di Saman Abbas: 'Attenzione alle versioni cangianti' ...