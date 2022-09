"Salvini ricatta Meloni". Repubblica tocca il fondo, la Lega asfalta Molinari (Di giovedì 29 settembre 2022) Tutto come previsto. Fango, illazioni, il tentativo ostinato di spaccare il centrodestra: questo il menù che ci sta offrendo la stampa progressista dal verdetto delle urne e delle illazioni politiche. Già, ci si gioca la carta della disperazione. Peccato che il gioco sia molto sporco. Eccoci dunque all'ultimo atto in ordine cronologico. La serie, c'è da scommetterci, è destinata ad allungarsi. E parecchio. Il tutto viaggia su Repubblica, il quotidiano diretto da Maurizio Molinari, che titola a tutta pagina: "Il ricatto di Salvini". E quale sarebbe, il ricatto di Matteo Salvini? E rivolto contro chi? La risposta alla seconda domanda è semplice: Giorgia Meloni ovviamente, poiché la narrazione di Repubblica è questa. Obiettivo, altrettanto ovviamente, spaccare il centrodestra. Ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Tutto come previsto. Fango, illazioni, il tentativo ostinato di spaccare il centrodestra: questo il menù che ci sta offrendo la stampa progressista dal verdetto delle urne e delle illazioni politiche. Già, ci si gioca la carta della disperazione. Peccato che il gioco sia molto sporco. Eccoci dunque all'ultimo atto in ordine cronologico. La serie, c'è da scommetterci, è destinata ad allungarsi. E parecchio. Il tutto viaggia su, il quotidiano diretto da Maurizio, che titola a tutta pagina: "Il ricatto di". E quale sarebbe, il ricatto di Matteo? E rivolto contro chi? La risposta alla seconda domanda è semplice: Giorgiaovviamente, poiché la narrazione diè questa. Obiettivo, altrettanto ovviamente, spaccare il centrodestra. Ma ...

Libero_official : Altro fango sul #centrodestra, per 'Repubblica', #Salvini 'ricatta #Meloni' sul #Viminale: piove subito la durissim… - velluto13 : #Salvini INASCOLTABILE fastidioso inutile…rappresenta il 9% è incompetente e già ricatta @GiorgiaMeloni pazzesco…lu… - RenatoMaiaron : Salvini ricatta Meloni sull’incarico al ministero degli interni, il russo padano non può andare al Viminale, se Mel… - GiovanniGattul2 : Resta un dubbio: perchè SALVINI non dà le dimissioni da segretario? Non vorrei ci fossero alleanze internazionali… - Ol_Egy : @AlexBazzaro Ok .... Salvini non è l'unico ignorante nella Lega ???? Occhio che nonno Silvio ha 8% e vi ricatta come vuole -