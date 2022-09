Salvini ai suoi parlamentari: "Avanti 5 anni, grande sintonia con Meloni" (Di giovedì 29 settembre 2022) Un'ora e mezza circa, per fare il punto della situazione, per mettere a tacere le illazioni e smentire le incrinature nel rapporto con Fratelli d'Italia: "Avanti per 5 anni, con Giorgia Meloni c'è grande sintonia", dice Matteo Salvini ai suoi deputati e senatori, quelli confermati e i neo eletti, radunati al Teatro Sala Umberto di Roma pochi giorni dopo il responso delle urne. "Faremo un governo di centrodestra, non date peso alle falsità della sinistra e dei suoi giornali che inventano dei virgolettati". Bocche cucite con i giornalisti, è stata l'indicazione ai parlamentari, invitati a uscire da un passaggio secondario. Proprio come ha fatto lo stesso leader della Lega, che voleva evitare nuove fughe di notizie, dopo il retroscena ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 29 settembre 2022) Un'ora e mezza circa, per fare il punto della situazione, per mettere a tacere le illazioni e smentire le incrinature nel rapporto con Fratelli d'Italia: "per 5, con Giorgiac'è", dice Matteoaideputati e senatori, quelli confermati e i neo eletti, radunati al Teatro Sala Umberto di Roma pochi giorni dopo il responso delle urne. "Faremo un governo di centrodestra, non date peso alle falsità della sinistra e deigiornali che inventano dei virgolettati". Bocche cucite con i giornalisti, è stata l'indicazione ai, invitati a uscire da un passaggio secondario. Proprio come ha fatto lo stesso leader della Lega, che voleva evitare nuove fughe di notizie, dopo il retroscena ...

