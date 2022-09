Salute mentale: approvato il nuovo Piano regionale e pubblicati i concorsi per l’assunzione di psichiatri (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma – Nell’odierna seduta di giunta regionale è stato approvato il nuovo Piano di azioni per la Salute mentale 2022-2024 che individua e definisce gli obiettivi e le azioni strategiche necessarie per potenziare e qualificare l’assistenza a tutela della Salute mentale della persona accompagnandola in tutto il ciclo della propria vita, con interventi sia sulla persona che sul gruppo familiare e/o di appartenenza. “Un Piano strategico – ha commentato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato – che ci permette di compiere un deciso balzo in avanti nell’assistenza e nei percorsi di cura delle persone con problemi di Salute mentale e nel supporto alle famiglie. Tra i punti qualificanti ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma – Nell’odierna seduta di giuntaè statoildi azioni per la2022-2024 che individua e definisce gli obiettivi e le azioni strategiche necessarie per potenziare e qualificare l’assistenza a tutela delladella persona accompagnandola in tutto il ciclo della propria vita, con interventi sia sulla persona che sul gruppo familiare e/o di appartenenza. “Unstrategico – ha commentato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato – che ci permette di compiere un deciso balzo in avanti nell’assistenza e nei percorsi di cura delle persone con problemi die nel supporto alle famiglie. Tra i punti qualificanti ...

bella1479641 : @tralashando Lo dovrebbe aiutare ,e una cosa molto sera la salute mentale - j4deex : RT @DioBenedicaMe: Carolina è l'essenza della banalità, scusate l'ho detto. Non puoi invalidare prima l'amore di Giaele perché non corrispo… - neveerm1nd : E posso capire il trash, che stiamo parlando del GF e non di qualche programma educativo. Ma io credo che l’educazi… - mvvdyy : RT @Iperborea_: No ragazzi, vi giuro, questo vi dice che sta male a livello emotivo, che lui è lì anche per portare un messaggio e far cono… - iamGM8 : A tutti quelli che sminuiscono la salute mentale vorrei far provare una giornata piena d’ansia, quell’ansia che ti… -