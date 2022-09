Salerno, allerta meteo: chiusi parchi, cimitero e impianti sportivi (Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – A tutela della cittadinanza, per la giornata del 29 settembre 2022 dalle ore 18:00 e fino alle ore 18:00 dello successivo giorno 30 settembre 2022, salvo ulteriori valutazioni, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha disposto la chiusura dei parchi e Giardini pubblici su tutto il territorio cittadino, delle aree cimiteriali nonché degli impianti sportivi. L’ingresso sarà consentito per i periodi durante i quali non sono in corso eventi avversi, nei parchi e Giardini pubblici al solo personale tecnico, per assicurare le verifiche sulle alberature ivi presenti ed inoltre, per le aree cimiteriali, anche al personale addetto ai relativi servizi non differibili. Tutta la popolazione è tenuta ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– A tutela della cittadinanza, per la giornata del 29 settembre 2022 dalle ore 18:00 e fino alle ore 18:00 dello successivo giorno 30 settembre 2022, salvo ulteriori valutazioni, il sindaco di, Vincenzo Napoli, ha disposto la chiusura deie Giardini pubblici su tutto il territorio cittadino, delle aree cimiteriali nonché degli. L’ingresso sarà consentito per i periodi durante i quali non sono in corso eventi avversi, neie Giardini pubblici al solo personale tecnico, per assicurare le verifiche sulle alberature ivi presenti ed inoltre, per le aree cimiteriali, anche al personale addetto ai relativi servizi non differibili. Tutta la popolazione è tenuta ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e ...

