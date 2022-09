GuidoDeMartini : ?? 4-9: MANIFESTAZIONE A PRAGA CONTRO LE SANZIONI. QUI NESSUNA INFORMAZIONE ?? 70mila persone hanno chiesto a Praga l… - AntonSessa : RT @GuidoDeMartini: ?? 4-9: MANIFESTAZIONE A PRAGA CONTRO LE SANZIONI. QUI NESSUNA INFORMAZIONE ?? 70mila persone hanno chiesto a Praga le di… - daniele19921 : RT @GuidoDeMartini: ?? 4-9: MANIFESTAZIONE A PRAGA CONTRO LE SANZIONI. QUI NESSUNA INFORMAZIONE ?? 70mila persone hanno chiesto a Praga le di… - mik45321224 : RT @Veraelena5: Praga, grande manifestazione contro la NATO e le sanzioni alla Russia - Veraelena5 : RT @GuidoDeMartini: ?? 4-9: MANIFESTAZIONE A PRAGA CONTRO LE SANZIONI. QUI NESSUNA INFORMAZIONE ?? 70mila persone hanno chiesto a Praga le di… -

Globalist.it

A Kyzyl, capitale della repubblica russa di Tuva, in Siberia meridionale, la polizia ha fermato almeno 27 donne che protestavano contro la mobilitazione ordinata da Putin. Lo riporta la testata online ...Gli organizzatori della, 'Prima la Repubblica Ceca!', chiedono al governo di garantire i contratti per il gas con lae di raggiungere la 'neutralità militare', oltre che l'... Russia, manifestazione contro la guerra a Kyzyl: arrestate almeno 27 donne, ecco i video Dopo la dichiarazione di Putin, che ha annunciato la mobilitazione parziale, in Russia sono esplose le proteste. A Kyzyl, capitale della repubblica di Tuva, la polizia ha arrestato almeno 27 donne che ...OVD-Info offre consulenza legale gratuita ai dissidenti russi, sostenendo chi viene arrestato durante le manifestazioni o perseguito per le sue ...