Russia: “Le relazioni con l’Italia dipenderanno dalle azioni del governo”. Domani la cerimonia di annessione delle regioni ucraine (Di giovedì 29 settembre 2022) Anche la Russia commenta l’esito delle elezioni in Italia. E lo fa con la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, secondo cui “tutto dipenderà dalle azioni concrete e dai provvedimenti presi in pratica dalle autorità italiane”, anticipando però che ogni valutazione, al momento, è “prematura”. Venerdì è invece in programma la cerimonia per l’annessione dei territori ucraini che hanno votato al referendum. La notizia era già circolata nei giorni scorsi, ma adesso arriva anche la conferma della presidenza russa: l’evento si terrà Domani alle 15 ora locale, al Cremlino, alla presenza del capo di Stato Vladimir Putin, ha annunciato il portavoce Dmitry Peskov. La Commissione europea ribadisce ancora una volta di “non accettare i referendum ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Anche lacommenta l’esitoelezioni in Italia. E lo fa con la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, secondo cui “tutto dipenderàconcrete e dai provvedimenti presi in praticaautorità italiane”, anticipando però che ogni valutazione, al momento, è “prematura”. Venerdì è invece in programma laper l’dei territori ucraini che hanno votato al referendum. La notizia era già circolata nei giorni scorsi, ma adesso arriva anche la conferma della presidenza russa: l’evento si terràalle 15 ora locale, al Cremlino, alla presenza del capo di Stato Vladimir Putin, ha annunciato il portavoce Dmitry Peskov. La Commissione europea ribadisce ancora una volta di “non accettare i referendum ...

