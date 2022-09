leggoit : #Russia, la provocazione sui social: «Gas acceso 24 ore al giorno e paghiamo meno di 2 euro al mese» - giorgi_renzo : @rusembitaly Cari Amici dell'Ambasciata, per sapere la verità basta leggere al contrario le notizie di Repubblica!… - Franco110537 : URSULA VON DER LEYEN DOVREBBE SPIEGARE ALCUNE COSUCCE UCRAINA NON È NELLA UE,NON È NELLA NATO PERCHÉ IMMISCHIARSI I… - Tarqinio69 : Invece di immischiarti nelle politiche di altri paesi pensa di più ai problemi americani. A causa delle continua pr… - GOLDRAKE_AVANTI : Un mio amico mi ha informato che questa fase di assoluta irragionevolezza e totale indisposizione al ragionamento l… -

'Nel 2022 raddoppiata la spesa a famiglia', lasocial del gas Un utente russo, su Twitch, aveva aperto un account in cui utilizzava il servizio di livestreaming per mostrare a ...... che insiste sul fatto che si tratta di un 'chiaro segno di come Putin giochi alla...centrale nucleare di Zaporizhzhya o bruciare il gas nel punto di ingresso dei gasdotti dalla'. '...Mentre in Europa il prezzo del gas continua a salire oltre i massimi storici, e ci sono velenose accuse reciproche dietro le falle nei gasdotti di Nord Stream 1 e 2, dalla Russia arriva una clamorosa.Il quotidiano americano ha ricevuto, verificato e pubblicato il contenuto di migliaia di conversazioni telefoniche effettuate a marzo dai militari russi ...