Russia a Italia: "Pronti a collaborare con il nuovo governo" (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – La Russia è pronta a collaborare con il nuovo governo Italiano, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, secondo quanto rende noto l'agenzia Ria Novosti. "Siamo Pronti a cooperare con qualsiasi governo legalmente eletto, sia in Italia che in altri Paesi. Questo è il nostro approccio di base: rispettiamo la volontà democratica del popolo, che è stata formalizzata sotto forma di elezioni", ha affermato Zakharova in un briefing. L'articolo proviene da Italia Sera.

